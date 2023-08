Niger : une vidéo montrant Mohamed Bazoum en balade alimente la toile

Depuis quelques jours, une vidéo du président Mohamed Bazoum en train de se promener en tenant son téléphone portable est diffusée sur les réseaux sociaux, alors qu’il est toujours détenu en otage par les putschistes.

Ces derniers jours, une vidéo de trente secondes a été diffusée à plusieurs reprises et visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Le chef de l’État nigérien, l’air décontracté et muni de lunettes de soleil, marche tout sourire le long d’un imposant bâtiment rose et blanc en pleine journée. De plus, il est encadré par des militaires, au nombre de huit au moins, et par le vidéaste.

Selon Jeune Afrique, le téléphone qu’il maintient de sa main gauche a probablement suscité le plus de débats. Car, les internautes pensent que le dirigeant nigérien, qui refuse de démissionner, avait menti sur sa situation en détention et serait en bonne santé.

- Publicité-

La vidéo est un Fake news

Cette vidéo n’a pas été filmée à proximité du palais présidentiel. En réalité, elle remonte à plusieurs mois avant le coup d’État qui a secoué le pays deux semaines plus tôt. Le compte « Rüss Lënfänt Čhøčø », également connu sous le nom de @lenfantchoco22 a publié cette vidéo le 5 avril 2023 sur son compte TikTok.

Contrairement à ce que La Vie a diffusé, la vidéo a été tournée à l’horizontale et on peut lire « Gouré » à côté du drapeau nigérien. Cette appellation fait référence à un département nigérien et à son chef-lieu homonyme, situé dans la région du sud du pays appelée Zinder.