Niger: un réseau de malfrats spécialisés en vol de nuit démantelé

Dans un communiqué récent, la police nationale du Niger a annoncé avoir démantelé un réseau de plusieurs malfrats spécialisés en vol de nuit avec agression et usage d’armes blanches.

La police nigérienne a mis définitivement fin aux activités d’un groupe de malfrats qui sévissait dans la ville de Zinder, plus précisément au quartier Kanya depuis plus de trois (3) mois. Le groupe démantelé,est spécialisé en vol de nuit en réunion suivi d’agression et avec usage d’armes blanches(couteaux) et moyens motorisés.

Selon le communiqué de la police, il s’agit d’une bande de huit (individus dont deux (2) femmes ainsi que leur receleur. Leur mode opératoire consiste à envoyer des filles membres du groupe dans la ville de Zinder pour solliciter les services d’un taxi moto ou appâter des gens qui cherchent du plaisir afin de la transporter vers le quartier Kanya à la sortie de la ville où les attendent les agresseurs.

Chemin faisant, la fille transportée passe un appel téléphonique avec une autre fille, toujours membre de la bande, pour les alerter de ce qu’elle est en compagnie d’une potentielle victime. Une fois sur place, les autres garçons surgissent de leur cachette pour agresser les victimes avec des couteaux et les dépouiller de leurs motos, argent, téléphones ainsi que tout autre bien de valeur.

Plusiuers objets saisis par la police

Des perquisitions menées par les forces d’intervention, ont permis de saisir trois(3) motos, deux (2) postes téléviseurs, quatre (04) couteaux, 06 téléphones, et des fausses clés.