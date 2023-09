Niger: un réseau de malfaiteurs démantelé

- Publicité-

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la criminalité ambiante, la Direction de la Police Judiciaire a démantelé, 48h après les faits, un réseau de malfaiteurs, auteurs d’un vol de nuit par escalade et par effraction suivi du meurtre du gardien, dans un domicile au quartier Centre Aéré BCEAO.

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, quatre (4) individus se sont rendus dans une habitation au quartier Centre Aéré BCEAO afin de mettre en exécution un vol soigneusement planifié.

En effet, l’un d’entre eux a travaillé dans ladite habitation comme agent de ménage où il a été révoqué suite à un vol portant sur un téléphone portable. L’intéressé, maitrisant bien la maison savait qu’il y avait un coffre-fort dans la chambre principale et a fait appel à trois (03) autres individus pour accomplir leur sale besogne.

- Publicité-

Une fois sur les lieux, vers 02 heures du matin, les trois (03) ont escaladé le mur pour s’introduire dans la maison et le dernier est resté dehors faire le guet. C’est ainsi qu’ils ont trouvé le gardien couché et l’ont ligoté avec une corde avant de l’étrangler et de s’introduire par effraction dans la chambre pour voler le coffre-fort contenant une somme de dix mille euros (10.000€), un pistolet automatique de marque BERETTA, son chargeur et des munitions.

Des butins saisis…

48 heures après la commission des faits, les investigations ont permis d’interpeller trois (03) des quatre (04) mis en cause et le quatrième en fuite a été retrouvé le 15 septembre 2023.

Ainsi, dès la commission de leur forfait, ces malfrats ont immédiatement échangé une grande partie des devises étrangères en francs CFA, qu’ils se sont partagés.

- Publicité-

Il a été retrouvé sur eux, ledit pistolet automatique, son chargeur, cinquante-six (56) munitions de 9mm court, une somme d’un million cinq cent quarante-cinq mille (1.545.000) f CFA et une autre de quatre cent euros (400€) en billet de deux cent.