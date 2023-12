Niger: un groupe de malfaiteurs spécialisé dans la confection des faux billets démantelé

- Publicité-

Pour la sixième fois en 2023, la Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN) de Matamey (région de Zinder), a démantelé un groupe de malfaiteurs spécialisé dans la confection et la mise en circulation des faux billets.

Le jeudi 14 décembre 2023, lors du contrôle au niveau du Poste de Police route Dan Barto, la Police Nationale de Matameye a interpellé deux (02) individus spécialisés dans la confection et la mise en circulation des faux billets.

La fouille opérée sur ces deux individus de nationalité nigérienne a permis de découvrir et de saisir : 17 faux billets de 100 Dollars US, deux(02) lots de planches de papier noir devant servir à la confection des faux billets, six(06) téléphones portables, trois(03) flacons contenant du mercure blanc, deux(02) flacons contenant un liquide non identifié, cinq(05) cartes bancaires du Nigeria; cinq(05) pièces d’identité dont deux (02) cartes d’identité nationale du Niger et trois(03) cartes d’identité nigérianes, plusieurs; amulettes, gris-gris et chapelets.

Selon leurs déclarations respectives, l’un des mis en cause réside à Akokan et serait venu à la frontière au niveau de Mai-Moudjia pour rencontrer un groupe de marabouts du Nigeria spécialiste en la matière pour » laver » lesdits papiers noirs afin d’en faire de l’argent. La quantité du mercure saisie devait servir à cet effet.

L’ autre mis en cause en provenance de Kano se rendait à Zinder avec des coupures de faux billets de 100 Dollars US.

Mis en détention, les deux mis en cause seront présentés au juge pour répondre de leurs actes devant la justice.