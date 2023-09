Niger: un ex-député exige le retrait du projet Pipeline au Bénin

L’ancien député Abdourahamane Oumarou demande le retrait du projet Pipeline au Bénin. Dans un post sur Twitter, l’ex-parlementaire nigérien a annoncé vouloir faire de son prochain combat le transfert du projet Pipeline vers un autre pays de la sous-région.

« Le Président Talon ne profitera pas du pétrole nigérien », a attaqué Abdourahamane Oumarou dans un message posté sur Twitter. « Après le départ des forces d’occupation françaises de notre pays, nous exigerons le transfert de notre pipeline vers le Togo ou l’Algérie », a-t-il écrit l’ancien député. Des bruits de couloir avaient déjà fait état de ce que les putschistes seraient en train de réfléchir à un plan B pour détourner le projet Pipeline vers un autre pays.

La réaction du panafricaniste Abdourahamane Oumarou est intervenue au moment où la junte a dénoncé l’accord de coopération militaire signé entre le Bénin et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les nouvelles autorités nigériennes ont également accusé le Bénin « d’envisager une agression contre le Niger ».

La position d’Abdourahamane Oumarou est certainement liée à la posture du Bénin dans la résolution de la crise nigérienne. L’ancien député, ayant pris fait et cause pour la junte, ne digère clairement pas l’option prise par le Bénin de soutenir et même de contribuer aux actions de la CEDEAO. Mais Abdoul Maleck Issa Mohamed n’est pas de son avis.

« Le Bénin est la meilleure option pour nous… »

Contrairement à Abdourahamane Oumarou, Abdoul Maleck Issa Mohamed pense que le Bénin est la meilleure option pour la réalisation du projet de pipeline. « Cette jeune génération que compte le Niger est décomplexée et ne cherche que son intérêt et celui de son pays. Nous gardons le Bénin comme la meilleure option », a-t-il répondu en commentaire du post d’Abdourahamane Oumarou.

« Gardez votre patriotisme frelaté pour vous. Les leaders dont nous avons besoin aujourd’hui sont ceux qui comprennent la dynamique d’une politique économique moderne et décomplexée », a ajouté Abdoul Maleck Issa Mohamed.

Ce qu’il faut savoir du projet Pipeline

Le Projet de Pipeline est un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire béninois.

L’infrastructure a une longueur totale de 1980 km, dont 675 km sur le territoire béninois. « La section béninoise du pipeline formera, avec la section nigérienne, un système de pipeline intégré partant du Niger et traversant le territoire béninois jusqu’à la côte du Bénin dans la commune de Sèmè-Kpodji. Ce système sera utilisé pour le transport de pétrole brut en vue de son acheminement vers les marchés internationaux. »