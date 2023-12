Niger: saisie de 12,145 kg de cocaïne à Niamey

- Publicité-

Dans le cadre de sa lutte contre les drogues et stupéfiants, la police nationale du Niger, a annoncé avoir saisi, 12,145 kg de cocaïne à Niamey, la capitale du pays.

Ce vendredi 22 décembre 2023, l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a présenté aux autorités judiciaires et aux médias, une saisie de 12,145 kg de cocaïne.

En effet, c’est le samedi 16 décembre 2023, lors du contrôle des documents de voyage à l’arrivée d’un vol de la compagnie ethiopian airlines en provenance d’Addis-Abeba (Ethiopie), que les agents de la Police de l’Air et des Frontières (PAF) ont remarqué une attitude rendant suspects le comportement et la présence à Niamey d’un passager de nationalité nigériane détenant un passeport ivoirien.

C’est ainsi que, l’individu est mis à la disposition de la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics (CAAT) pour des vérifications plus poussées. La fouille minutieuse de ses bagages à main, a permis aux agents de la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics (CAAT) de découvrir, 12,145 kg d’une substance blanchâtre emballée dans du ruban adhésif sous forme de boulettes.

Un échantillon prélevé de ladite substances et testé sur place a réagi positivement à la cocaïne; ce résultat a été confirmé également par le Laboratoire de la Police Technique et Scientifique (PTS).

Une valeur estimée à 1.250.000.000 de fcfa

Les premiers éléments d’enquête font ressortir la dimension de l’organisation criminelle à laquelle appartient l’individu et son mode opératoire. Elle a des ramifications dans plusieurs pays. En effet, l’individu a quitté Lagos (Nigeria) le 15 décembre 2023 pour se rendre à Addis-Abeba (Ethiopie) où il a pris la drogue afin de l’acheminer à Niamey.

Sur place, d’autres individus qui vont venir d’ailleurs sont attendus pour la circonstance et assureront le transport de la drogue par la voie terrestre jusqu’à Agadez afin de se rendre au Maghreb puis en Europe.

La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 1.250.000.000 de fcfa. Ce prix pourrait être quadruplé à la revente en détail au pays de destination.

Des investigations ont permis d’interpeler à Niamey, un autre individu de nationalité nigériane appartenant au même réseau et détenteur de deux (2) passeports nigérians.

13,410 kg de cocaïne saisis au cours de l’année 2023

Le Procureur de la République du Niger, Ousmane Ibrahim Beydo a effectué le déplacement pour constater de visu cette prouesse de l’OCRTIS.

Lors de sa prise de parole, il a félicité et encouragé l’OCRTIS pour ses efforts et résultats obtenus dans la lutte contre la drogue. Il a rappelé qu’à titre illustratif, l’OCRTIS a saisi 13,410 kg de cocaïne au cours de l’année 2023 et interpellé 1546 individus dans le cadre de la lutte contre la drogue et les stupéfiants.