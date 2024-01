Niger: plusieurs bandes de malfaiteurs démantelées à Niamey et Zinder

- Publicité-

La police nationale du Niger a annoncé lundi, avoir démantelé plusieurs bandes de malfaiteurs dans la région de Zinder et à Niamey, dans la capitale du pays.

A Niamey, la Direction de la Police judiciaire (DPJ) a procédé dans la matinée du 15 janvier 2024 à la présentation de cinq (05) réseaux criminels caractérisés par des atteintes graves à la vie humaine, à l’intégrité physique des citoyens et de leurs biens.

Le premier réseau a été démantelé grâce aux renseignements fournis par les services compétents de l’État. Il s’agit d’un groupe de treize (13) individus de nationalité nigérienne, âgés de 18 à 50 ans, interpellés pour détention et mise en circulation de faux billets de banque, en FCFA, Dollars, Euros et en Nairas.

Leur but est de laver des billets, d’une valeur de 341.784.500F en CFA, afin de les verser dans l’économie nationale.

- Publicité-

D’après la chaîne de transmission, les billets incriminés ont été remis par un individu de nationalité ivoirienne qui se trouverait en Côte d’Ivoire.

Meurtre à domicile

Le deuxième réseau est responsable du meurtre à domicile, commis sur une domestique au quartier SONUCI de Niamey, dans la matinée du 11 janvier 2024. Leur intention était de voler du numéraire, mais lorsque la victime a crié aux secours, ces criminels l’ont ligoté et étouffé sur place. Dans leur fuite, ils ont abandonné une arme de type revolver sans munitions.

Trois individus de nationalité nigérienne, dont deux (02) étudiants avec les âges qui varient entre 18 et 20 ans ont été interpellés.

- Publicité-

Six individus interpellés

Le troisième réseau est spécialisé dans le vol des motos, par agression dans les abords de la ceinture verte.

Leur mode opératoire consiste à utiliser deux jeunes filles comme appât pour commettre leur forfait. Par la suite, les motos sont acheminées dans le Département de Doutchi pour y être écoulées.

Six (6) individus dont trois (3) filles, âgés de 18 à 23 ans ont été interpellés.

Le quatrième réseau est spécialisé dans le vol à domicile. Leur dernier vol remonte à deux (2) semaines où, ils ont volé l’arme à feux de type Tokarev d’un agent des Forces de Défense et de Sécurité à son domicile.

Deux individus, dont une fille et un garçon âgés de 20 à 23 ans ont été interpellés.

Quant au quatrième réseau, il est composé de quatre individus impliqués dans le vol et recel portant sur des téléphones portables, des ordinateurs et accessoires.

En effet, c’est suite à une déclaration de vol portant sur un cellulaire sur le campus universitaire au préjudice d’une étudiante que, les investigations ont permis d’interpeller l’auteur des faits, qui est un ex-agent des FDS radié de son corps et trois (3) receleurs dont un (1) de nationalité nigériane.

Les perquisitions opérées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir plusieurs objets, dont entre autres : une (1) arme factice de couleur noire ; trois (3) munitions de Kalashnikov ; plusieurs tenues et accessoires militaires au domicile du vol et soixante-treize (73) téléphones portables et cinq (5) tablettes de diverses marques ; onze (11) ordinateurs portables ; quatorze (14) clés USB ; deux (2) montres de marque Apple ; quatre (4) modems wifi orange et quatre (4) disques durs externes au domicile et à la boutique d’un des receleurs.

Trois bandes de malfaiteurs démantelées à Tanout

A Tanout (région de Zinder), ce sont trois (3) bandes de malfaiteurs qui ont été interpellées et présentées aux médias et aux autorités départementales, par la Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN), ce jour 15 janvier 2024.

La première bande est composée de deux (2) individus, spécialisés dans le trafic de drogue entre Tanout et Matamaye. Ce sont 06kg de canabis, 2000 comprimés de D5, 2000 comprimés d’hexol et 750 comprimés de tramadol 225, d’une valeur marchande de 800.000F CFA qui ont été trouvés en leur possession.

La deuxième bande est composée de trois (3) individus spécialisés dans le vol, la complicité et le recel d’objets volés portant sur soixante-deux (62) téléphones portables, d’une valeur estimée à 1 000 000F CFA.

Quant au troisième cas, il s’agit d’un (1) individu spécialisé dans le vol des petits ruminants.

En effet, c’est après consommation de la drogue (chanvre indien), qu’il vol tout troupeau trouvé sur son chemin.

Lors de son interpellation, il a été trouvé en sa possession un troupeau de trente-six (36) brebis, d’une valeur estimée à 1 200 000F CFA.