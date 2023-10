Niger: l’UE met en place un pont aérien humanitaire pour livrer des médicaments

- Publicité-

L’UE a lancé une nouvelle opération de pont aérien humanitaire pour le Niger, transportant des médicaments essentiels et des fournitures médicales vers la ville de Niamey.

Face au blocus total décidé par la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et l’UEMOA (l’Union économique et monétaire ouest-africaine) depuis le coup d’État militaire du 26 juillet au Niger, les stocks de produits vitaux s’épuisent rapidement et où l’accès est très limité. Pour remédier à cette situation, l’UE organise un pont aérien humanitaire composé de quatre vols, transportant un total de 58 tonnes de fournitures sanitaires essentielles. Le premier vol est arrivé à Niamey.

« L’UE reste pleinement engagée dans l’assistance aux plus vulnérables au Niger. Répondant à l’appel de nos partenaires sur le terrain, nous lançons un pont aérien humanitaire transportant des fournitures vitales vers Niamey, pour les aider à assurer une assistance médicale aux Nigériens dans le besoin. Combiné aux 36,6 millions d’euros d’aide humanitaire alloués par la Commission européenne, ce pont aérien humanitaire permettra d’atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Combiné au financement de l’aide humanitaire de 36,6 millions d’euros alloué en 2023, notre pont aérien humanitaire permettra d’atteindre le plus grand nombre de personnes possible. » , a déclaré Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises.

Selon l’Union européenne, plus de 4,3 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire au Niger (16 % de la population), pays qui se classe parmi les derniers selon l’Indice de développement humain des Nations unies (189e pays sur 191). En raison de l’insécurité et des contraintes administratives, l’accès à l’aide humanitaire reste difficile.