Niger: les putschistes prêts à affronter la CEDEAO et ses alliés occidentaux

Ce dimanche 30 juillet 2023, la CEDEAO prévoit un sommet extraordinaire sur la situation conflictuelle en cours au Niger. A l’annonce de ce conclave, les putschistes ayant renversé Mohamed Bazoum ont rappelé à l’institution sous-région qu’ils sont prêts à défendre leur patrie contre son « plan d’agression ».

Le sommet extraordinaire de la CEDEAO en vue sur la situation du Niger aurait pour objectif la mise en place d’un plan d’intervention militaire contre les putschistes. C’est ce qu’il convient de retenir du communiqué n°10 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNPS).

Selon le texte lu par le Col.Major Amadou Abdramane, l’objectif de la rencontre des Chefs d’État de la CEDEAO serait « la validation d’un plan d’agression contre le Niger, à travers une intervention militaire imminente à Niamey, en collaboration avec des pays africains non membres de l’Organisation et certains pays occidentaux ».

Le bras de fer s’installe officiellement entre le CNPS et la CEDEAO. En tout cas, les militaires sont prêts et veulent pas reculer. « Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie », a déclaré le porte-parole des putschistes.

Entre négociation et intervention militaire, quelle option pour la CEDEAO ?

La CEDEAO avait dans un premier temps annoncé une mission de pourparlers à Niamey avant de se raviser. Patrice Talon avait été désigné pour conduire cette mission, mais finalement il n’est pas allé. L’organisation attend certainement le sommet de ce jour pour prendre des décisions formelles.

Le sommet décidera de la forme que prendra l’intervention de la CEDEAO dans la résolution de ce problème. De toutes les façons, il est connu qu’elle n’a jamais presque gagné sur le chemin de la négociation avec des putschistes.

Actuellement, le pays est tenu par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNPS), dirigé par le général Abdourahamane Tchiani.