Niger: les évêques béninois s’opposent à l’option militaire de la CEDEAO

La Conférence Épiscopale du Bénin (CEB) s’intéresse à la crise qui secoue le Niger depuis quelques jours. Dans une déclaration en date du 11 août 2023, les évêques ont donné leur position sur l’intervention militaire annoncée par la CEDEAO.

Les évêques du Bénin disent catégoriquement non à l’usage de la force pour résoudre la crise nigérienne. L’église catholique réaffirme son opposition à « toute option militaire qui entraînerait le Niger et les pays de la sous-région dans les affres du crépitement des armes et de leurs lourdes conséquences ».

« La guerre est toujours un tunnel sans issue, une aventure imprévisible. Nous voudrions faire résonner au cœur », ont rappelé les évêques dans leur déclaration.

Ils demandent à leur pays le Bénin « le porte-flambeau de la voie diplomatique, du dialogue, de la tolérance, du pardon mutuel et du consensus à partir de son expérience de la Conférence nationale des forces vives de la Nation ».

A cet appel à la tolérance interviens à un moment où la CEDEAO s’investit dans la mise en œuvre de son plan militaire pour dit-elle, libérer et réinstaller Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République du Niger.