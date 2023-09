Niger: les États-Unis exigent la libération du Président Bazoum et le retour à l’ordre constitutionnel

- Publicité-

Ce 22 septembre 2023, en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies qui s’est tenue à New York, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré des représentants des États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour discuter de la crise politique complexe au Niger.

« Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a rencontré des représentants des États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de la Mauritanie et de la Commission de la CEDEAO pour discuter de la crise politique complexe au Niger. Il a remercié la CEDEAO pour les efforts qu’elle a déployés afin de trouver une solution qui maintien l’ordre constitutionnel au Niger. Les partenaires sont unis dans leur position : le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger doit libérer le président Mohamed Bazoum, sa famille et toutes les personnes détenues illégalement.

Le secrétaire d’État a souligné les mesures prises par les États-Unis pour soutenir la pression exercée par la CEDEAO sur le CNSP afin qu’il rétablisse la démocratie, y compris la restriction de plus de 600 millions de dollars d’aide à la sécurité et au développement, et la suspension des contrats de la Millennium Challenge Corporation (MCC). Il a exprimé son appréciation pour la forte défense de la démocratie en Afrique de l’Ouest par la CEDEAO. »