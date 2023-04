Niger: le président Mohamed Bazoum nomme un nouveau chef des armées

Comme au Burkina, l’état-major des armées du Niger vient d’être remanié. Le général Salifou Mody, désormais ex-chef d’état-major vient d’être remplacé par le général de division Abdou Sidikou Issa.

«Ce qui est certain, c’est que le départ du général Mody est tout sauf une sanction», a commenté à l’AFP un responsable nigérien. En effet, en Conseil des Ministres, vendredi 31 mars 2023, le président nigérien Mohamed Bazoum a nommé un nouveau chef d’état-major des armées de son pays.

Le nouveau chef d’état-major est le général de division Abdou Sidikou Issa, qui remplace le général Salifou Mody, en poste depuis 2020. Avant sa nomination, le général Sidikou Issa, sexagénaire, était inspecteur général de l’armée et de la gendarmerie et avait déjà occupé de hautes responsabilités militaires, notamment celles de chef d’état-major de l’armée de terre et de commandant de la Garde nationale du Niger (GNN), autre entité à la pointe de la lutte antidjihadiste.

Salifou Mody promu « Général 4 étoiles »

A la veille de cette mutation, le désormais ex-Chef d’État-Major général des Armées nigériennes, Salifou Mody, avait été promu « Général 4 étoiles » par décret présidentiel, lors d’une cérémonie officielle de port de galon à l’Etat-major des Forces armées nigériennes (EMA/FAN) ce jeudi 30 mars 2023. Egalement, d’autres officiers généraux de l’Armée et de la Gendarmerie nationale ont été promus à des grades supérieurs à titre exceptionnel, dont les Généraux Abdou Sidikou Issa et Mahamadou Abou Tarka élevés au grade de « Général 3 étoiles ».

Début mars, le général Mody avait été reçu à Bamako par son homologue malien et président de transition issu d’un coup d’État, le colonel Assimi Goïta. Au centre des discussions, «la coopération en matière de sécurité» le long des plus de 800 km de frontière entre les deux pays, selon l’état-major nigérien.