Niger: le Premier ministre annoncé à Bamako pour des discussions économiques

Le Premier ministre désigné par la junte du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, est attendu à Bamako ce 5 octobre 2023. Les discussions entre le Mali et le Niger, deux pays dirigés par des juntes militaires, mettront l’accent sur des questions économiques.

Une étape importante se dessine dans les relations entre le Niger et le Mali alors que le Premier ministre nommé par la junte nigérienne, Ali Mahaman Lamine Zeine, se rend à Bamako le 5 octobre 2023. Une source officielle malienne a confirmé cette visite, mettant en lumière l’intérêt des deux nations voisines dirigées par des juntes militaires à renforcer leur coopération.

Selon les informations de RFI, les discussions prévues entre le Mali et le Niger porteront en grande partie sur des questions économiques. Cette rencontre pourrait être un signe de l’engagement des deux pays à rechercher des opportunités de développement et de stabilité économique dans un contexte régional complexe.

Il est à noter que le Mali et le Niger, en plus du Burkina Faso voisin, ont récemment formé une alliance de défense. La charte de cette alliance, signée précédemment, prévoit des dispositions pour une coopération militaire en cas de menace ou d’agression. Cette démarche vise à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel, confrontée à des défis sécuritaires importants.