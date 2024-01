Niger : le gouvernement reprend la main sur l’eau potable

- Publicité-

Le gouvernement du Niger a choisi de reprendre le contrôle de sa fourniture d’eau potable en mettant fin au contrat avec Veolia et sa filiale SEEN.

Cette décision fait suite à l’approbation en Conseil des ministres d’un décret établissant les fondements de la nouvelle entité étatique appelée « la Nigérienne des Eaux ». Après plus de 22 ans de partenariat, le contrat d’exploitation arrivant à son terme le 31 décembre dernier, la Nigérienne des Eaux prend désormais le relais de la SEEN pour gérer la production et la distribution d’eau potable dans les zones urbaines et semi-urbaines du pays.

Notons que ce décret actuel vise à répondre à cette nécessité en établissant les règles de fonctionnement et d’organisation pour permettre à la Nigérienne des Eaux d’accomplir ses missions.