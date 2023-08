Niger: le coup d’Etat est « réversible », selon Hassoumi Massaoudou

Hassoumi Massaoudou, Ministre des Affaires étrangères du régime de Mohamed Bazoum, croit toujours à un retournement de situation au Niger. Dans une interview accordée à France 24 depuis son lieu d’exil, il a exprimé son optimiste de revoir Mohamed Bazoum au pouvoir.

Plus de deux semaines après le coup d’Etat au Niger, Mohamed Bazoum n’a toujours pas signé une lettre de démission. Cette résistance met un peu en difficulté la junte et renforce les espoirs des proches de Bazoum qui pensent toujours qu’il y aura un retournement de situation.

Pour Hassoumi Massaoudou, ce qui s’est produit dans la nuit du mercredi 26 juillet 2023 n’est pas un coup d’Etat. Il s’agit selon selon lui « d’une prise d’otages ». « Et je dis que c’est réversible, parce que la CEDEAO ne peut plus accepter qu’effectivement la loi des armes l’emporte sur la loi des urnes », a-t-il ajouté. Le diplomate espère donc que les actions de la CEDEAO porteront des fruits et permettront au camp Bazoum de revenir au pouvoir.

Hassoumi Massaoudou désapprouve totalement l’acte des militaires qui selon lui ne se repose sur rien. A l’en croire, tout allait bien dans le Niger de Mohamed Bazoum. « Ce coup d’État, comme on l’appelle, est intervenu dans un ciel serein. Le Niger n’était pas en crise, le Niger n’était pas en effervescence, le Niger avait des succès tant sur le plan de la lutte contre le terrorisme que sur le plan économique. Le taux de croissance, les chiffres, sont là pour l’attester », a-t-il déclaré.