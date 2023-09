Niger: le CNSP met fin à un accord de coopération militaire avec le Bénin

La République du Niger vient de rompre tout accord militaire le liant avec le Bénin, L’annonce a été faite dans la soirée de ce mardi 12 Septembre 2023 par le porte-parole du CNSP.

L’accord de coopération militaire conclut entre le Niger et le Bénin le 11 Juillet 2022 vient d’être suspendu. L’annonce a été officiellement faite dans la soirée de ce mardi 12 Septembre 2023. « Le CNSP et le gouvernement du Niger rappellent les liens encestraux qui lient le Niger et le peuple frère du Bénin avec lequel ils ont les mêmes populations et des intérêts communs« , a rappelé la junte au pouvoir au Niger.

Ce lien devenu institutionnel, a précisé le CNSP, a favorisé la signature des accords militaires entre les deux pays. « Toutefois, ce pays (le Bénin) face à la situation sécuritaire, politique et économique a décidé d’engager une agression contre le Niger. En effet, le Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires, de matériels de guerre dans la perspective d’une agression voulue par la France et certains pays de la CEDEAO contre le Niger malgré l’accord de coopération militaire du 11 Juillet 2022 entre les deux États« , a déploré le CNSP.

Dans sa déclaration, le CNSP et le gouvernement du Niger réitèrent sa volonté d’éviter l’escalade. Mais après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations dudit accord, « décide de suspendre l’accord de coopération militaire conformément à son article 23 et au préavis de 6 mois« . « Une correspondance diplomatique sera envoyée au Bénin conformément à la procédure en la matière« , a conclu la junte au pouvoir au Niger dans son communiqué de ce mardi 12 Septembre 2023.