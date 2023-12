Niger: la police met fin aux activités de 02 réseaux de malfaiteurs à Zinder

- Publicité-

Démantèlement de deux (02) réseaux de malfaiteurs par la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) du Service Inter-Régional de la Police Judiciaire (SIRPJ) de Zinder, a annoncé mercredi,la police nationale du Niger.

Le premier réseau est spécialisé dans la confection, la détention et la mise en circulation de faux billets.

Bien organisé, ce réseau introduit à partir du Nigeria, des faux billets de plusieurs devises dont le Franc CFA, le Dollar américain, la Naira, dans la ville de Zinder et ses environs. Son mode opératoire consiste à présenter une caisse remplie de billets à leurs victimes et à leur demander de faire des sacrifices (offrandes, achat de mercure…) avant de prendre l’argent.

Quatre (04) membres du réseau, tous de nationalité nigérienne, sont interpellés et le cinquième est recherché.

Les fouilles et perquisitions aux domiciles de ces individus ont permis de saisir: 65 faux billets de 10.000 FCFA soient 650.000 FCFA; 58 faux billets de 100 Dollars ; 350 billets de 5 Nairas ; 389 billets de 10 Naira ; une somme de 90.000 en coupure de ✓ 10.000 FCFA ; une (01) moto ; un (01) cabris devant être sacrifié aux génies ; quatre (04) couteaux ; cinq (05) téléphones portables ; un ceinturon militaire ; une (01) carte d’identité nationale nigérienne ; une (01) caisse vide servant de contenant dans laquelle les faux billets sont présentés aux victimes ; plusieurs flacons contenants des liquides inconnus ; trois (03) tissus blancs et (2) deux tissus noirs sur lesquels sont inscrits des écritures en langue Arabe ; plusieurs papiers sur lesquels sont inscrits des écritures en langue Arabe ; plusieurs amulettes et gris-gris.

Une bande spécialisée

Le deuxième réseau est une bande spécialisée en vol de motos, en réunion, avec usage de fausses clés.

Bien organisé comme le premier le réseau, son mode opératoire consiste à envoyer un membre du groupe avec des fausses clés dans la ville de Zinder, précisément là où il y a un rassemblement de personnes afin de dérober une moto. Une fois l’opération réussie, le chef de la bande se fait établir un faux reçu de vente de ladite moto par un autre membre de la bande avant de procéder de la remettre à un receleur chargé de la revendre est amenée auprès du chef de la bande, lequel sollicite le service d’un autre membre afin de lui établir un faux reçu de vente de moto.

Engalement, ils changent les numéros de châssis des motos. Ce réseau a l’habitude d’amener des motos volées à Mai Aduwa au Nigeria, pour les revendre.

Cinq (05) membres du groupe ont été interpellés dont les quatre (04) sont des repris de justice. Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs accessoires pour moto, des faux reçus et tois (3) téléphones.

Notons que trois individus dont un repris de justice ont été mis hors d’état de nuire. Ces exploits ont été présentés aux autorités administratives, coutumières, religieuses et aux médias hier 26 décembre 2023.