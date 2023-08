Niger: la junte autorise le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes en cas d’attaque

- Publicité-

Dans un geste diplomatique significatif, l’administration militaire du Niger a approuvé l’intervention des forces armées du Burkina Faso et du Mali sur son sol en cas d’agression. Cette décision survient après des discussions entre les ministres des Affaires étrangères des pays impliqués et soulève des implications régionales.

Le Niger a franchi une étape majeure sur le plan diplomatique en autorisant formellement les armées du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur son territoire en cas d’agression. La décision a été annoncée à l’issue d’une réunion entre la ministre burkinabé des Affaires étrangères, Olivia Rumba, et son homologue malien, Abdallah Diop, avec le général Abdourahamane Tiani à Niamey. Ce geste diplomatique résonne particulièrement dans le contexte de tensions régionales et de changements politiques récents.

Lors de la rencontre, le secrétaire général adjoint du ministère nigérien des Affaires étrangères, Omar Ibrahim Sidi, a lu un communiqué qui transmettait les ordres de Niamey, autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur le sol nigérien en cas d’agression. Cette démarche souligne une volonté de collaboration renforcée entre les pays voisins face à des menaces potentielles.

Le Burkina Faso et le Mali sont actuellement dirigés par des gouvernements militaires qui ont pris le pouvoir au cours des dernières années. Le contexte politique complexe marqué par une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO et les défis sécuritaires dans la région, ont probablement contribué à cette décision stratégique du Niger.

Alors que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a exercé une pression diplomatique sur le Niger et entend rétablir dans ses fonctions par voie de négociation ou de force, le président déchu, Mohamed Bazoum, un déploiement des troupes du Mali et du Burkina Faso en soutien à la junte nigérienne pourrait compliquer la tâche à la force de la CEDEAO. Cela aurait sans doute un impact sur les relations entre les États membres de la CEDEAO et sur la dynamique géopolitique de la région.