Niger : la Cédéao reconnaît « enfin » le coup d’Etat et tourne la page Bazoum

Dans un communiqué publié ce 14 Décembre, la Cédéao reconnait officiellement le coup d’Etat au Niger et suspend le pays de tous ses organes décisionnels « jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel ».

Depuis le 10 décembre 2023, date du 64e sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), tenu le 10 décembre à Abuja, l’organisation sous-régionale annonce suspendre le Niger de toutes ses instances. C’est ce qu’on retient du communiqué de la commission de la Cédéao qui déclare que la situation au Niger constitue désormais un coup d’Etat.

« Jusqu’à sa 64ème Session ordinaire tenue le 10 décembre 2023, la Conférence

des Chefs d’Etat et de Gouvernement voyait dans la situation survenue au

Niger une tentative de coup dEtat, et considérait toujours S.E.M. Mohamed

BAZOUM comme le Président de la République du Niger, Chef de l’Etat. » a déclaré l’organisation dans son communiqué. Et de poursuivre « Du fait de cette position, le Niger n’était pas suspendu des organes de décision de la CEDEAO et les membres du gouvernement de S.E.M. BAZOUM étaient habilités à représenter le Niger aux réunions statutaires de la CEDEAO ».

« Le Sommet du 10 décembre a reconnu que le gouvernement de S.E.M. Mohamed BAZOUM avait été effectivement renversé par un coup d’Etat militaire. Par conséquent, à compter du 10 décembre 2023, le Niger est suspendu de l’ensemble des organes de décision de la CEDEAO, jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays » conclut le communiqué signé le 14 décembre 2023. Ce communiqué apporte ainsi des clarifications sur la présence des membres du gouvernement de Bazoum au dernier sommet.