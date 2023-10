Niger: la Cedeao « n’a même pas cherché » à « connaître les raisons » du coup d’État, Général Tiani

Ce samedi 30 septembre 2023, le général Abdourahamane Tiani a déclaré à la télévision nationale nigérienne que la Cedeao «n’a même pas cherché» à «connaître les raisons» du coup d’État, déplorant que «les populations souffrent de l’embargo».

Une semaine après l’annonce par le président français Emmanuel Macron du départ de l’ambassadeur à Niamey, le général nigérien Abdourahamane Tiani a accordé deux interviews en langues locales, une en djerma, l’autre en haoussa, à la télévision nationale nigérienne. Justifiant sa prise du pouvoir par les armes, le général Abdourahamane Tiani a déclaré que, «non seulement» les Français «n’ont pas chassé les terroristes mais les terroristes sont de plus en plus nombreux». «Si on fermait les yeux sur ça», le «pays risqu(ait) un jour de disparaître, nous avons alors décidé de prendre des mesures puisque les gens (au pouvoir sous Bazoum) n’écoutaient pas leurs conseillers militaires» a-t-il déclaré, justifiant le coup d’État.

Le chef du régime a également critiqué la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), qui a pris des sanctions politiques et économiques au lendemain du coup d’État et menacé le Niger d’une intervention armée. La Cedeao «n’a même pas cherché» à «connaître les raisons» du coup d’État, a estimé le général, déplorant que «les populations souffrent de l’embargo».

« Nous n’avons pas le droit de passer cinq ans au pouvoir, il faut être élu pour cela », a-t-il également assuré. Selon lui, « le problème ce n’est pas la démocratie, parfois ce sont les personnalités élues qui tordent le cou aux textes pour n’en faire qu’à leur tête ». Il a également justifié le coup d’État par « la dilapidation des deniers publics » par les anciens dirigeants. Le régime avait annoncé à ce sujet la création d’une commission de lutte contre la corruption.