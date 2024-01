Niger – Hadj 2024: 15891 pèlerins attendus en Arabie Saoudite

- Publicité-

Au total, 15891 pèlerins Nigériens sont attendus en Arabie Saoudite pour l’édition du Hadj 2024, selon les autorités nigériennes.

Au Niger, le président du Commissariat à l’Organisation du Hadj et de la Oumra (COHO), Ali Ben Salah Hammouda, a signé un protocole d’accord pour le Hadj 2024 lors d’une cérémonie à Djeddah, le dimanche 07 janvier 2024, en présence du ministre délégué saoudien au Hadj, Abdoul Fatah Machat.

« Pour l’édition 2024 du Hadj, l’Arabie Saoudite a décidé de reconduire le même quota que celui de 2023 pour le Niger, soit 15891 pèlerins », précisent les autorités nigériennes.

Il est essentiel de rappeler que ces dernières années, les pèlerins nigériens ont fait face à des difficultés logistiques, notamment en matière de transport, d’hébergement et d’obtention de visas.

Le Hadj est le pèlerinage que font les musulmans aux lieux saints de la ville de La Mecque, en Arabie saoudite. C’est entre les 8 et 13 du mois lunaire de Dhou al-hijja, douzième mois de l’année musulmane, qu’a lieu le grand pèlerinage à La Mecque, qui constitue le cinquième pilier de l’islam sunnite et fait partie des auxiliaires de la foi chiite. Il a ainsi un caractère obligatoire, inscrit dans le Coran, pour tout musulman qui en a la capacité financière et physique.

S’il peut être effectué plusieurs fois, le Hadj n’est néanmoins obligatoire qu’une seule fois au cours de la vie du croyant. Cette année, le Hadj aura lieu du vendredi 14 juin au mercredi 19 juin 2024.