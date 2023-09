Niger: détenu par la junte, le président Bazoum souffre du paludisme

Le président nigérien déchu Mohamed Bazoum, ainsi que sa femme et son fils, ont contracté le paludisme alors qu’ils étaient détenus dans leur propre résidence. C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères du gouvernement renversé, Hassoumi Massaoudou, dans une interview accordée au journal El Pais.

« Ils sont privés d’électricité. Ils n’ont pas de réfrigérateur pour conserver la nourriture et il fait assez chaud. Il fait plus de 40 degrés au Niger maintenant. Il y a beaucoup de moustiques, et ils [la famille de Bazoum] ont des problèmes avec le sommeil. Ils ont tous contracté le paludisme. Les conditions de vie [de Bazoum] sont assez dures », a déclaré Massaoudou. Dans le même temps, il a constaté que M. Bazoum est « de bonne humeur, il résiste et se bat ».