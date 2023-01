Niger: démarrage annoncé de l’opération de marquage des armes légères

Dans un communiqué, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du Niger a annoncé jeudi, que l’opération de marquage des armes légères et de petit calibre à usage civil, va débuter le 20 Janvier 2023.

« Conformément à l’article 18 de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre (ALPC),leurs munitions et autres matériels connexes adoptée le 14 juin 2006 à Abuja, signée et ratifiée par le Niger; et en application de la convention signée avec la Société Nigérienne de Marquage des Armes (SONIMA), le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation informe l’ensemble des personnes détentrices d’armes à feu que l’opération de marquage des armes légères et de petit calibre à usage civil, débute à compter du 20 Janvier 2023 », informe le communiqué ministériel.

Par conséquent, souligne le document, « toute personne détentrice d’une arme à feu est tenue de la faire marquer auprès de la SONIMA, sise dans les anciens locaux de la Direction de Surveillance du Territoire (DST)« .

Le Niger comme la plupart de ses pays voisins, est confronté au phénomène du terrorisme. Cette situation appelle à la vigilance des autorités qui ne cessent d’entériner de nombreuses mesures préventives pour éviter tout débordement de la situation sécuritaire du pays.