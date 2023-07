Niger – Bac 2023: reprise de l’épreuve de mathématiques pour la série D

- Publicité-

En Conseil des ministres ce 6 juillet et sur instruction du chef de l’Etat nigérian, Mohamed Bazoum, les candidats de la série D ayant échoué à la session 2023 du baccalauréat au Niger, reprendront l’épreuve de mathématiques. Cette reprise fait suite à des erreurs graves descellées dans la formulation du sujet de cette matière.

« En raison des erreurs graves décelées dans la formulation du sujet de mathématiques de la Série D, sur instruction de Son Excellence Monsieur le Président de la République, l’épreuve de mathématiques de la Série D sera reprise dans les prochains jours », peut-on lire dans la décision prise lors du Conseil des ministres du 6 juillet, sur instruction du chef de l’Etat, Mohamed Bazoum. Selon cette note, «cette décision concerne les candidats de la série D qui ont échoué au baccalauréat».

Selon les acteurs de l’éducation au Niger, certains manquements ont été constatés dans l’organisation du BAC Série D 2023, notamment au niveau de l’épreuve de Mathématique, série D. Cette initiative du gouvernement qui est salutaire pourra afin sauver les candidats qui ont échoué à cause de ces erreurs.

Selon le Conseil des ministres, 92 956 candidats se sont inscrits pour passer le baccalauréat 2023. Les délibérations du premier et du second groupe ont donné un taux de réussite global de 25,23% pour toutes les séries et spécialités.