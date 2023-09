Niger: 10.000 comprimés d’exol et 86 passeports saisis

- Publicité-

10.000 comprimés d’exol et quatre-vingt-six (86) passeports saisis suite à l’interpellation d’un individu par le Poste de Police Frontalier (PPF) de Dan Borto et l’Antenne départementale de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) de Matamey, selon un communiqué de la police nigérienne.

Le dimanche 10 Septembre 2023, lors d’une fouille au PPF de Dan Borto, les éléments de la Police nationale du Niger ont découvert et saisi sur un individu de nationalité nigériane, 10.000 comprimés d’exol et quatre-vingt-six (86) passeports établis au Nigeria dont vingt (20) en cours de validité.

Les résultats issus de l’enquête diligentée par les éléments du PPF de Dan Borto en collaboration avec l’Antenne départementale de l’OCRTIS de la Direction Départementale de la Police Nationale de Matamey ont permis de mettre en évidence l’existence d’un réseau de falsification et de confection de faux passeports entre le Nigeria, le Niger, la Libye et probablement l’Europe.

18 passeports vendus

Le mis en cause, en provenance du Nigeria, comptait se rendre en Libye via Agadez. Il avoue avoir acheté les 10.000 comprimés d’exol et les quatre-vingt-six (86) passeports au Nigeria pour les revendre en Libye.

Ces passeports qu’il achète auprès de deux complices nigérians qui se les procurent eux-mêmes avec des Agences de voyage ou des Services de l’immigration nigériane, proviennent des clients qui ne viennent plus réclamer leurs documents après un pèlerinage ou un voyage ou des passeports expirés et retirés par les Services de l’immigration lors des renouvellements.

Achetés aux prix de 4.000 à 5.000 Naira au Nigeria, lesdits passeports sont revendus sur le marché Libyen de 12000 à 15000 Nairas aux migrants et autres personnes en situation irrégulière, selon les déclarations du mis en cause.

Ce trafiquant qui n’est pas à son premier coup, confie aussi qu’il a déjà vendu dix-huit (18) passeports nigérians en Libye lors de son premier passage.

Notons que, ces faux passeports sont utilisés dans le cadre du trafic illicite des migrants, la traite des personnes et peuvent aussi être utilisés par les organisations criminelles et terroristes.