Niger: 04 réseaux de malfaiteurs stoppés par la police

« Démantèlement par la Direction de la Police Judiciaire (DPJ), de quatre (4) réseaux de malfaiteurs spécialisés dans des vols à mains armées, détention illégale d’armes à feu, usurpation de titre et vols à l’arraché », a annoncé mardi, la police nationale du Niger.

La Direction de Police Judiciaire du Niger, a procédé mardi 19 décembre 2023, à la présentation de quatre (4) réseaux de malfaiteurs, tous de nationalité nigérienne et qui sévissaient dans la ville de Niamey.

Le premier réseau est spécialisé dans les vols de nuit en réunion, à mains armées, à domicile et les cambriolages des boutiques.

Leur dernière opération remonte à la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2023 où, ils ont ouvert le feu sur quatre (4) membres d’une même famille, dont une femme enceinte, occasionnant des blessures graves, avant d’emporter dans leur fuite, une somme de plus de six cent mille francs CFA (600.000f).

Six membres interpellés

Les investigations menées, ont permis d’interpeller les six (06) membres dudit réseau. Les perquisitions effectuées à leurs domiciles ont permis de découvrir et de saisir les objets ci-après : Deux (2) armes à feu de marque Norinco ; cinq (05) munitions de calibre 8×19 mm ; quatre (4) motos ; un (1) sachet de dix (10) paquets de Tramadol, une (1) plaquette de dix 10 comprimés de Tramadol et trois (3) cornets de crack.

Au cours de leurs cambriolages, ils ont emporté plusieurs articles de boutique dont la valeur est estimée à plus de 3 000 000 de F CFA.

Pour le deuxième réseau, il est composé de deux individus, spécialisé dans le vol à l’arraché. Leurs cibles sont généralement des femmes et des individus manipulant leurs téléphones sur la voie publique.

Leur dernier cas remonte à la date du 10 décembre 2023, sur le boulevard Tanimoun où ils ont agressé un usager pour lui arracher son téléphone. Lors de leur appréhension, un autre téléphone portable volé a été retrouvé entre leurs mains.

Notons que, les deux réseaux de voleurs ont tous reconnus les faits qui leurs ont été reprochés et ont avoué plusieurs autres cas de vols à leur actif.

Détention illégale d’une arme à feu

Le troisième cas concerne, un repris de justice, interpellé pour détention illégale d’une arme à feu. L’individu en question, donnait en location à d’autres malfrats, l’arme à feu de marque PA Norinco, qu’il déclare avoir achetée auprès d’une autre personne qui est actuellement en fuite.

Une minutieuse perquisition à son domicile, a permis de découvrir plusieurs objets dont une arme à feu, des armes blanches et des accessoires militaires.

Usurpation de titre

S’agissant du quatrième et dernier cas, il s’agit d’un individu interpellé pour usurpation de titre.

En effet, l’intéressé qui se faisait passer pour un militaire dans son quartier, détenait illégalement une arme à feu avec laquelle il commet son forfait.

Une descente à son domicile a permis de découvrir et de saisir plusieurs accessoires militaires, dont entre autres : une (1) arme à feu de marque PA Norinco avec un (1)chargeur garni de sept (07) numitions ; Un (1) tazer ; Une (1) tenue treillis ; Une (1) veste avec l’insigne de l’Ecole d’Administration Militaire et Technique, promotion 2020.

Un (1) véhicule de marque Toyota Aventis a également été saisi.

Interrogé sur la provenance et l’utilisation de ces objets, l’intéressé affirme avoir volé l’arme à feu et tous lesdits accessoires au domicile d’un militaire en compagnie d’une autre personne, qui est actuellement en fuite.

Les investigations se poursuivent en vue de retrouver les autres individus en fuite.