Niger: 04 bandes de malfaiteurs démantelées

La police nigérienne a annoncé mercredi, le démantèlement de quatre bandes de malfaiteurs. Une a été démantelée dans la Ville de Zinder et les trois autres à Magaria.

Les agents du Commissariat de Police du deuxième Arrondissement Communal de Zinder ont interpellé trois (3) individus et saisi vingt-huit (28) boules de chanvre indien. La particularité de cette affaire est l’implication de deux (2) jeunes scolaires sur les trois (3) individus interpellés.

A Magaria, trois (3) réseaux de malfaiteurs ont été appréhendés. Le premier réseau est auteur du vol à mains armées survenu le 25 décembre 2023 au village de Kwotchékwotché dans la commune rurale de Dantchiaou.

La traque de ce réseau par les agents du Poste de Police Frontalier (PPF) de Tinkim a permis de découvrir un second réseau constitué de trafiquants de drogues à haut risque.

Quatre individus ont été interpellés et les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en causes, du premier et du second réseau ont permis de saisir: 360.000 Naira correspondant à la somme déclarée volée; quinze (15) briques de chanvre indien; trois (3) téléphones, trois (3) motos.

Quant au troisième réseau, il s’agit d’un individu spécialisé dans la détention et la mise en circulation des faux billets de banque; ses complices se trouvent au Nigeria.

Les perquisitions effectuées à son domicile ont permis de saisir: cinquante-cinq (55) billets de 100 dollars équivalent à 3 366 000 F CFA; quatre (4) faux billets de 1000 Naira; une (1) moto, un (1) téléphone.

Ces réseaux ont été présentés mardi, 2 janvier 2024, aux autorités administratives, judiciaires, coutumières et religieuses et aux Forces de Défense et de Sécurité.