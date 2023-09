Niger: 02 réseaux de malfaiteurs démantelés

- Publicité-

Le jeudi 21/09/2023, la Direction Départementale de la Police Nationale de Doutchi a présenté aux autorités administratives, coutumières et judiciaires en présence des différentes couches Socio professionnelles, deux (02 ) réseaux de malfaiteurs interpellés par ses éléments.

Le Préfet du Département et sa suite ont été édifiés par le DDPN sur le démantèlement du premier réseau dont le cerveau est un étranger se faisant passer pour le chef de l’État sur son profil Facebook en vue d’épater ses victimes pour mieux les arnaquer. Il a été interpellé avec la collaboration de la Direction Régionale de la Police Nationale de Dosso. Il affirme être en complicité avec des locaux mais aussi des individus de nationalité béninoise.

Le plaignant, coiffeur de la place déclare lui avoir fait 5 envois. En plus de cela, il a été saisi sur le mis en cause: de la drogue (1 plaquette diazépam), 2 téléphones, une dizaine de puces du Niger et du Bénin et une somme d’argent.

Trafic international de drogue

Le deuxième réseau est composé de 4 individus impliqués dans un trafic international de drogue à haut risque qu’ils payent au Nigeria voisin pour l’écouler dans les localités du département notamment Dankassari et Doutchi.

Il a été saisi sur eux, 3,126 kg de cannabis, 23 242 comprimés de diazépam, 71 comprimés de tramadol rouges et 898 comprimés d’exol ainsi qu’une moto.

Il a été découvert également un échantillon de plantation de cannabis lors de l’interpellation suivie de perquisition d’un des domiciles des mis en cause.