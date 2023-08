- Publicité-

L’ancien président français Nicolas Sarkozy déclenche la controverse avec la publication du troisième tome de ses Mémoires, dans lequel il critique la fourniture d’armes à l’un des belligérants et plaide en faveur d’un dialogue renouvelé avec la Russie.

Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, fait de nouveau la UNE avec la publication du troisième tome de ses Mémoires intitulé « Le Temps des combats ». Couvrant les années 2009, 2010 et 2011, ce livre plonge les lecteurs dans le cœur de son quinquennat et a déjà déclenché des polémiques avant même sa publication. Les pages consacrées à la Russie ont particulièrement attiré l’attention, accompagnées d’une interview fleuve dans Le Figaro magazine le 16 août.

« Erreur stratégique »

Dans ses écrits, Nicolas Sarkozy remet en question la politique de la France concernant la livraison d’armes à l’un des belligérants dans les conflits internationaux. Il critique ouvertement cette approche, en la qualifiant d’erreur stratégique.

Selon lui, la guerre ne devrait pas être menée sans clarifier les objectifs et les buts à atteindre. Il soulève des interrogations quant à la pertinence de soutenir l’Ukraine de manière inconditionnelle, et propose une alternative : la tenue de référendums encadrés par la communauté internationale pour résoudre les conflits territoriaux, notamment en Crimée et dans le Donbass.

L’ancien président va plus loin en exprimant que l’Ukraine devrait rester neutre, plutôt que de rejoindre l’OTAN ou l’Union européenne. Il appelle à un renouvellement du dialogue avec le président russe Vladimir Poutine, soulignant qu’il n’a jamais considéré ce dernier comme irrationnel durant leurs échanges.