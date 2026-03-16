Nicki Minaj poursuit un influenceur nigérian pour cyberharcèlement

La rappeuse américaine Nicki Minaj a engagé une procédure judiciaire contre l’influenceur nigérian Dr Penking, qu’elle accuse de cyberharcèlement et de violation de droits d’auteur. L’affaire a éclaté après la publication, samedi, par l’influenceur sur la plateforme X, d’une ancienne vidéo de l’artiste accompagnée d’un commentaire jugé offensant. Dans ce message, il écrivait notamment : « Nicki Minaj devrait comprendre qu’elle a vieilli et prendre sa retraite. » La star du rap a rapidement réagi, dénonçant l’utilisation de cette séquence sans autorisation et accusant l’influenceur de s’en servir pour l’attaquer publiquement.

Dans une réponse publiée sur le même réseau social, Nicki Minaj a interrogé son interlocuteur sur la légitimité de cette publication avant d’annoncer des poursuites judiciaires. « Avez-vous la permission d’utiliser cette vidéo que j’ai filmée il y a des années pour me harceler sur cette plateforme ou toute autre ? Vous venez d’être ajouté(e) à la plainte », a-t-elle écrit. Cette affaire illustre une nouvelle fois les tensions récurrentes entre célébrités et influenceurs sur les réseaux sociaux, où les questions liées au respect de l’image et aux droits d’auteur sont régulièrement au cœur des polémiques.