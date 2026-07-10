« Nicki Minaj est tellement séduisante », Donald Trump lors d’un événement à la Maison Blanche

Lors d’un déjeuner organisé à la Maison Blanche, Donald Trump a multiplié les éloges à l’égard de Nicki Minaj, saluant son talent et son soutien public. La rappeuse a ensuite réagi avec enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a couvert d’éloges la rappeuse Nicki Minaj lors d’un déjeuner organisé lundi dans la roseraie de la Maison Blanche. Dans une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux, le président américain a présenté l’artiste devant les invités en saluant son talent, son soutien public et sa notoriété, avant de lui adresser un compliment plus personnel. « Nous accueillons également une femme respectée et incroyablement séduisante. C’est une amie formidable, une personne exceptionnelle, respectée de tous, et elle possède un véritable talent : Nicki Minaj », a déclaré Donald Trump, ajoutant qu’elle était « tellement séduisante ».

La rappeuse a rapidement réagi sur son compte X en partageant plusieurs photos de l’événement. « Waouh ! #WhiteHouseBarbie avec son président préféré de tous les temps ! », a-t-elle écrit. Selon le Daily Post, Nicki Minaj avait déjà affiché son soutien à Donald Trump lors d’un événement organisé à Washington il y a quelques mois. À cette occasion, elle s’était présentée comme « probablement la plus grande fan du président », affirmant ne pas se soucier des critiques suscitées par cette prise de position.



