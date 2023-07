Ni oui, ni non ! Romuald Wadagni livre sa position sur la présidentielle 2026 au Bénin

Romuald Wadagni a-t-il des ambitions pour 2026 ? Dans un message de mise au point publié ce mardi 04 juillet 2023, le Ministre d’Etat n’a rien exclu. Il a cependant montré une prudence sur le timing.

Ni oui ni non ! C’est la position qu’affiche actuellement Romuald Wadagni face une éventuelle candidature pour succéder à Patrice Talon. Le ministre d’Etat reste prudent et s’éloigne de toutes tractations de suscitation de candidature, mais rien ne prouve qu’il ne veut pas. Peut-être une stratégie politique pour ne pas être très vite ciblé par d’éventuel adversaire au sein de la mouvance présidentielle.

Ce qui est sûr, à l’heure actuelle, Wadagni veut juste remplir sa mission de ministre de l’économie te des finances. « Je souhaite donc redire que je suis entièrement et exclusivement dévoué à la mission que Son Excellence le Président de la République Patrice Talon m’a confiée », a-t-il écrit.

Le moment viendra…

Selon lui, il semble « indécent et prématuré de s’engager dans le débat sur les élections présidentielles de 2026 à ce jour ». Romuald Wadagni laisse donc le temps au temps et calme les ardeurs de ses partisans et sympathisants.