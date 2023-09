N’Golo Kanté avoue: «C’est le seul joueur qui m’a vraiment mis en difficulté»

N’Golo Kanté, le milieu de terrain d’Al-Ittihad et de l’équipe de France, a révélé le nom du joueur le plus redoutable qu’il ait jamais affronté au cours de sa carrière.

Bien qu’il s’est mesuré à des géants du cuir rond tels que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah, N’Golo Kanté a affirmé que c’est Lionel Messi qui l’a le plus impressionné. L’ancien milieu défensif de Chelsea a désigné la superstar de l’Inter Miami comme son adversaire le plus redoutable. Cette déclaration s’appuie sur la réputation de Messi en tant que virtuose du dribble, une qualité qui a impressionné non seulement Kanté, mais aussi l’ensemble de son équipe.

« Le joueur le plus difficile à affronter ? Je dirais Lionel Messi. C’est en raison de sa manière de dribbler. Il était l’adversaire le plus coriace… tant pour moi que pour toute l’équipe », a révélé N’Golo Kanté lors d’une entrevue avec le site de Chelsea. Cette déclaration reflète le respect et l’admiration que Kanté a pour les talents exceptionnels de Messi sur le terrain.

Arrivé à Chelsea en 2016 en provenance de Leicester, N’Golo Kanté a bouclé 7 saisons avec les Londoniens, remportant au passage la Ligue des champions en 2021 et la Premier League en 2017. Handicapé par des blessures à répétition, l’international français va quitter les Blues cet été pour l’Arabie Saoudite où il s’est engagé avec Al Ittihad, l’écurie basée à Djeddah qui a notamment signé Karim Benzema.

