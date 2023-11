Neymar: sa compagne Bruna Biancardi le quitte après avoir été trompée 92 fois

Neymar et sa compagne Bruna Biancardi ont mis fin à leur relation quelques semaines seulement après la naissance de leur enfant. La nouvelle a été annoncée par la mannequin brésilienne à travers un post sur ses réseaux sociaux.

Devenu père pour la deuxième fois le 6 octobre dernier, Neymar voit déjà son foyer éclater. L’ancien joueur du PSG est désormais officiellement célibataire en raison de ses multiples écarts extra-sportifs. La nouvelle a été confirmée par sa compagne, la mannequin brésilienne Bruna Biancardi, dans un récent post sur ses réseaux sociaux.

« C’est une affaire privée, mais comme je suis lié quotidiennement à des rumeurs, des suppositions et des blagues, je vous informe que je ne suis plus en couple. Nous sommes les parents de Mavie, et c’est la raison de notre lien. J’espère que vous cesserez de me lier si souvent à l’actualité. Je vous remercie », a-t-elle indiqué.

92 délits d’infidélité ?

La rupture survient quelques jours après que Neymar a été accusé d’avoir échangé des messages explicites avec une femme sur OnlyFans. Bien que la superstar du football ait catégoriquement nié les allégations, affirmant que les messages divulgués dataient « d’il y a des années », l’affaire a fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile.

Pourtant, ce n’était pas la première fois que la star brésilienne donnait des signes d’infidélité envers Bruna. Plus tôt cette année, il a été capturé par une caméra en boîte de nuit dans les bras de deux femmes mystérieuses alors que sa compagne était encore enceinte de leur deuxième enfant. A la date d’aujourd’hui, la presse brésilienne prête 92 tromperies à l’ancien joueur du PSG.

Actuellement en rééducation après avoir subi une opération à un ligament croisé du genou gauche le mois dernier, le joueur d’Al Hilal en Arabie saoudite n’a pas encore réagi à cette séparation.