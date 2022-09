New York 1é, Tokyo 2è…: Top 10 des villes les plus riches du monde en 2022

La ville de New York compte le plus grand nombre de personnes riches au monde, selon un nouveau rapport du cabinet de conseil en migration d’investissement, Henley & Partners.

Environ 345 600 millionnaires résident dans la ville, aux côtés de 15 470 multimillionnaires qui ont des actifs d’une valeur supérieure à 10 millions de dollars, 737 centimillionnaires (richesse de 100 millions de dollars ou plus) et 59 milliardaires, selon le rapport, faisant du centre financier des États-Unis le plus riche.

Le rapport révèle qu’environ 4 % des 8,38 millions d’habitants de New York possèdent des actifs comme des propriétés, liquidités ou actions, d’une valeur supérieure à 1 million de dollars. Le nombre chute considérablement à 15 470 lors de l’évaluation de ceux qui ont plus de 10 millions de dollars d’actifs.

La richesse privée totale détenue par les résidents de New York s’est avérée supérieure à 3 000 milliards de dollars. Remarquablement, c’est plus que la richesse privée totale détenue dans la plupart des grands pays du G-20.

La capitale du Japon, Tokyo, s’est classée deuxième avec 304 900 personnes fortunées. Une proportion beaucoup plus faible d’entre eux ont des actifs d’une valeur supérieure à 10 millions de dollars. Le rapport a révélé que 7 350 personnes à Tokyo sont multimillionnaires, 263 ont plus de 100 millions de dollars et 12 sont milliardaires.

La baie de San Francisco, qui abrite la Silicon Valley, complète le top 3 des villes les plus riches, avec 276 400 individus riches, dont 12 890 multimillionnaires. Le rapport indique que 623 ont des actifs d’une valeur d’au moins 100 millions de dollars et 62 milliardaires vivent dans la ville.

Los Angeles, Chicago et Houston sont les autres villes américaines du top 10, se classant respectivement 6e, 7e et 8e.



De nombreuses grandes villes ont chuté dans le classement ou ont vu une réduction significative des personnes ultra-riches qui y vivent. Parmi les 10 premières villes comptant le plus grand nombre de personnes fortunées, sept ont connu une baisse. Seules la baie de San Francisco, Singapour et Houston ont connu une croissance. New York a déjà connu une baisse de 12 % des personnes fortunées en 2022, tandis que Los Angeles a connu une baisse de 6 % et que la proportion de citoyens ultra-riches à Chicago a chuté de 4 %.

Un autre facteur à prendre en compte est que la richesse globale a diminué en 2022, a déclaré Amoils dans un article publié en même temps que le rapport.

Voici le 10 des villes les plus riches du monde et le nombre d’individus riches qui vivent dans chacune d’elles selon le rapport de Henley & Partners.

1. New York, États-Unis (345 600)

2. Tokyo, Japon (304 900)

3. Région de la baie de San Francisco, États-Unis (276 400)

4. Londres, Royaume-Uni (272 400)

5. Singapour, Singapour (249 800)

6. Los Angeles, États-Unis (192 400)

7. Chicago, États-Unis (160 100)

8. Houston, États-Unis (132 600)

9. Pékin, Chine (131 500)

10. Shanghai, Chine (130 100)