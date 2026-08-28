Népal : l’UE alloue 2 millions d’euros après la crue éclair du 26 août

La Commission européenne a alloué 2 millions d’euros d’aide humanitaire au Népal après la crue éclair qui a frappé la Bhote Koshi le 26 août 2026 à 8 h 40 dans le district de Rasuwa, au nord du pays.

Selon le gouvernement népalais, la catastrophe a également touché les districts de Nuwakot, Dhading et Gorkha.

Selon la National Disaster Risk Reduction and Management Authority du Népal, citée le 28 août par l’Associated Press, le bilan officiel s’élevait à 579 morts et 1 924 disparus dans le pays; côté tibétain, cinq morts et 558 disparus avaient aussi été recensés.

La Commission européenne précise que cette enveloppe financera l’aide alimentaire, les soins, l’accès à l’eau potable et l’assainissement. Elle indique aussi avoir activé le service satellitaire Copernicus et déployé son coordinateur de réponse rapide pour l’Asie.

Cette aide s’ajoute à près de 3 millions d’euros déjà engagés par l’Union européenne au Népal en 2026 pour la préparation aux catastrophes.