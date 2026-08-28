Népal : le bilan provisoire des crues atteint 469 morts

La police népalaise a annoncé vendredi 28 août qu’au moins 469 personnes avaient péri dans les crues provoquées mercredi 26 août par la Bhote Koshi dans le nord du Népal, tandis que trois décès étaient signalés dans le Tibet voisin et que les secours poursuivaient les recherches.

Selon le ministère népalais de l’Intérieur, la crue s’est produite à 8 h 40 dans le district de Rasuwa avant de frapper des zones riveraines de Nuwakot, Dhading et Gorkha, étendant rapidement les destructions le long de la vallée.

Le bilan communiqué au Népal reste provisoire, dans un contexte où des habitants demeurent portés disparus et où plusieurs secteurs restent difficiles d’accès après les dégâts infligés aux rives et aux axes de circulation.

Les autorités chinoises et des médias d’Etat ont indiqué qu’au moins trois personnes avaient été tuées et que 558 autres étaient portées disparues dans le comté de Gyirong, au Tibet, de l’autre côté de la frontière.

L’autorité népalaise de gestion des catastrophes a précisé vendredi matin que 3 253 personnes avaient déjà été évacuées par hélicoptère, ce qui mesure l’ampleur des opérations engagées dans les zones touchées.

Les autorités de secours avertissent en outre qu’un lac de débris formé en amont maintient un risque de nouvelle crue, facteur qui complique encore l’accès aux secteurs sinistrés.