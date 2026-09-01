Népal: le bilan des crues dépasse 1 000 morts dans l’Himalaya

Le bilan de la crue dévastatrice survenue le 26 août dans l’Himalaya s’est alourdi à 987 morts au Népal, a annoncé mardi l’autorité népalaise chargée des situations d’urgence. En y ajoutant les 16 victimes recensées côté chinois, le bilan provisoire de la catastrophe dépasse désormais les 1000 morts, à 1003 au total.

Les autorités des deux pays sont par ailleurs toujours sans nouvelles de 4462 personnes: 3916 au Népal, selon l’autorité népalaise de gestion des urgences, et 546 dans la région chinoise du Tibet, selon les médias d’Etat chinois. Parmi les disparus figurent plusieurs centaines de touristes, pèlerins ou ouvriers étrangers, dont 583 ressortissants étrangers recensés côté népalais.

La catastrophe a été déclenchée par l’effondrement d’un pan de glacier dans l’Himalaya, provoqué par une rupture de la roche sous-jacente et enregistré comme un séisme de magnitude 5,2. D’importantes quantités de roche, de glace et d’eau de fonte se sont déversées dans les vallées en contrebas, provoquant des crues dévastatrices le long des cours d’eau au Népal et au Tibet.

Selon les autorités népalaises, 11.814 personnes ont été secourues depuis le début de la catastrophe, des hélicoptères ayant été mobilisés pour atteindre des communautés isolées. Près de 900 ouvriers employés sur douze chantiers hydroélectriques restent également portés disparus, dont environ 500 seraient piégés à l’intérieur de galeries souterraines, où les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans les décombres.

Des paysages « méconnaissables » selon les sauveteurs

Aux commandes de l’un des hélicoptères de secours, le pilote Bimal Sharma a décrit la dévastation observée dans la localité frontalière de Timure: « J’avais l’impression de survoler un paysage totalement différent », a-t-il témoigné, évoquant également le traumatisme profond des survivants rencontrés sur place.