Népal : Deux ouvriers extraits vivants d’un tunnel hydroélectrique après neuf jours sous terre

Deux ouvriers ont été secourus et extraits vivants vendredi 4 septembre 2026 du tunnel du projet hydroélectrique de Trishuli-3A, situé dans le nord du Népal. Cette issue inespérée intervient alors que les chances de retrouver des rescapés au sein des galeries inondées s’amenuisaient au fil des heures.

Les deux survivants ont été formellement identifiés sous les noms de Sanjay Shah et Kabir Maharjan. Tous deux étaient restés bloqués sous terre pendant neuf jours consécutifs, après avoir été pris au piège par la crue subite et dévastatrice survenue le 26 août 2026 à la suite de pluies torrentielles qui ont submergé les infrastructures énergétiques.

Les plus hautes autorités gouvernementales ont salué cette avancée majeure au cœur des opérations de secours. Le ministre népalais de l’Énergie, Biraj Bhakta Shrestha, puis le ministre de l’Intérieur, Sudan Gurung, ont successivement officialisé le sauvetage des deux rescapés, mettant en avant la coordination des effectifs civils et militaires mobilisés sur le terrain.

Pour mener à bien cette mission particulièrement périlleuse, les équipes spécialisées de l’armée népalaise ont dû progresser avec précaution à travers d’épaisses couches de débris, de roches et de boue liquide. Les militaires ont finalement réussi à récupérer les deux hommes à environ 170 mètres de profondeur avant de les confier sur-le-champ aux personnels soignants pour une prise en charge médicale d’urgence.

Un lourd bilan humain dans les infrastructures sinistrées

Malgré ce sauvetage exceptionnel, les opérations de recherche et de déblaiement continuent d’être menées sur l’ensemble des sites hydroélectriques et les vallées encaissées de la région. Cette catastrophe naturelle d’ampleur a déjà fait plus de 1 250 morts et plusieurs milliers de disparus, mobilisant des renforts matériels pour inspecter chaque cavité encore accessible le long des cours d’eau.