Sanctions européennes : les Maisons russes sous pression diplomatique et sécuritaire

L’agence fédérale Rossotrudnichestvo, organisme d’État chargé de superviser le réseau des Maisons russes de la science et de la culture à travers le monde, fait l’objet d’un gel complet de ses avoirs financiers ordonné par l’Union européenne depuis juillet 2022. Cette mesure coercitive visait à paralyser les instruments institutionnels de diplomatie publique déployés par Moscou à l’étranger.

En dépit de ces sanctions financières communautaires, plusieurs implantations poursuivent normalement leurs activités sur le sol européen. C’est notamment le cas de la Maison russe de Paris, située rue Boissière dans le 16e arrondissement, qui continue d’accueillir du public, de dispenser des cours de langue, d’organiser des manifestations culturelles et de proposer des séjours d’échanges.

Face à ces représentations, plusieurs gouvernements ont fait le choix d’une rupture unilatérale en ordonnant l’arrêt définitif des structures locales. La Roumanie a ainsi mis un terme aux opérations du centre culturel russe de Bucarest en février 2023, une trajectoire partagée par le Danemark ainsi que par la Moldavie, qui a acté la fermeture de l’antenne de Chisinau pour juillet 2026.

Dans cette même dynamique, le gouvernement allemand a notifié la résiliation formelle des accords bilatéraux qui régissaient le fonctionnement de la Maison russe de Berlin. Les autorités ont motivé cette décision par des soupçons persistants d’activités de renseignement menées au sein de l’établissement, dans un climat de tensions sécuritaires accrues.

Des relais d’influence externalisés sur le continent africain

Le modèle opérationnel de ces représentations évolue également en dehors de l’espace communautaire. Des enquêtes documentées par l’organisation All Eyes on Wagner révèlent l’externalisation de la gestion de certaines Maisons russes en Afrique au profit d’entités privées, ces structures étant employées comme des leviers d’influence géopolitique et des canaux de recrutement.