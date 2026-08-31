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Népal: des inhumations temporaires pour des victimes non identifiées

Le Népal a commencé des inhumations temporaires de victimes des crues qui n’ont pas pu être identifiées dans le district de Chitwan, notamment dans la forêt de Devghat.

Anne Sophie
Publié le à
Société
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Népal: des inhumations temporaires pour des victimes non identifiées
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Les autorités ont indiqué avoir prélevé des échantillons ADN et enregistré l’emplacement des tombes afin de permettre une identification puis une éventuelle exhumation ultérieures. Le Kathmandu Post rapportait le 30 août 2026 que 20 des 669 corps récupérés avaient alors été identifiés.

L’Associated Press a indiqué le 31 août 2026, en citant l’agence népalaise des catastrophes, que le pays comptait 939 morts et 3 925 disparus, dont 592 étrangers.

L’AP a aussi fait état d’au moins 900 travailleurs portés manquants sur 12 projets hydroélectriques endommagés au Népal, dont environ 500 potentiellement coincés dans des tunnels. Le 29 août 2026, la NDRRMA avait annoncé l’envoi de 675 millions de roupies népalaises à 15 collectivités locales de cinq districts touchés pour renforcer la recherche, les secours et l’aide immédiate.

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