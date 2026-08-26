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Népal: au moins 157 morts après des crues soudaines dans le nord

Les crues soudaines qui ont frappé mercredi 26 août le nord du Népal ont fait au moins 157 morts et se sont propagées jusqu’à Gyirong, côté tibétain, où trois personnes ont été retrouvées mortes et 265 autres étaient portées disparues.

Léon KABORÉ
Publié le à
Faits divers
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Népal: au moins 157 morts après des crues soudaines dans le nord
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Le phénomène a touché le district népalais de Rasuwa avant de dévaler le bassin Bhote Koshi-Trishuli vers Nuwakot et Dhading, emportant routes, ponts et habitations et compliquant encore l’accès des secours aux zones les plus touchées.

Sunil Sharma, porte-parole du Nepal Tourism Board, a indiqué que 403 personnes restaient portées disparues au Népal, dont 341 ressortissants étrangers présents sur des itinéraires de pèlerinage et de trekking vers le Kailash et Gosaikunda.

ICIMOD estime qu’une avalanche de glace et de roche dans la Lhende Khola a probablement déclenché la crue, tout en précisant que l’analyse n’était pas encore terminée. Selon l’organisation, le niveau du Trishuli à Galchchi a bondi d’environ neuf mètres en trente minutes.

ICIMOD avertit aussi qu’un blocage encore présent en amont pourrait céder et provoquer une nouvelle crue.

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