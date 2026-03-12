Nelson Monfort : sa retraite dorée entre Paris 16, Los Angeles et Gstaad

Nelson Monfort fête ses 73 ans ce 12 mars 2026 , après plus de quarante années passées au bord des terrains et des courts de tennis où sa voix est devenue familière aux téléspectateurs. Aujourd’hui, l’ancien journaliste sportif mène un quotidien plus apaisé, partagé entre son appartement du 16e arrondissement de Paris, des séjours auprès de sa famille aux États‑Unis et des escapades régulières dans la station suisse de Gstaad.

Nelson Monfort fête ses 73 ans ce 12 mars 2026, après plus de quarante années passées au bord des terrains et des courts de tennis où sa voix est devenue familière aux téléspectateurs. Aujourd’hui, l’ancien journaliste sportif mène un quotidien plus apaisé, partagé entre son appartement du 16e arrondissement de Paris, des séjours auprès de sa famille aux États‑Unis et des escapades régulières dans la station suisse de Gstaad.

Figure emblématique de France Télévisions, Nelson Monfort a marqué le paysage audiovisuel par son style d’interview, mêlant français et anglais, et par sa présence lors des grands rendez‑vous sportifs, notamment Roland‑Garros et les Jeux olympiques. Sa carrière a façonné l’image des interviews au bord des courts et lui a assuré une place durable dans la mémoire des amateurs de sport à la télévision.

Si son parcours professionnel reste souvent évoqué, sa vie privée est également documentée : installé de longue date dans le très chic 16e arrondissement parisien, il partage son temps entre Paris, la Californie où réside une partie de sa famille, et les stations de montagne où il aime se retirer.

Publicité

Un journaliste de terrain, une vie de famille partagée entre Paris, Los Angeles et Gstaad

Durant des décennies, on a retrouvé Nelson Monfort au cœur des événements tennistiques internationaux. Sur les courts de Roland‑Garros, il a longtemps assuré les interviews d’après‑match qui, pour beaucoup de téléspectateurs, signaient la fin d’une rencontre. Son approche bilingue lui a permis de converser directement avec des champions étrangers et de se distinguer par une signature vocale reconnaissable.

En 2024, France Télévisions a décidé de ne pas renouveler son rôle lors de la couverture de Roland‑Garros, mettant fin à une collaboration de longue date entre le journaliste et le tournoi parisien. Ce choix a marqué un tournant dans sa relation avec les grands rendez‑vous sportifs, sans pour autant interrompre complètement son activité médiatique.

À Paris, Nelson Monfort demeure attaché à son quartier. Installé dans un appartement familial du 16e arrondissement, il apprécie les promenades « de Boulogne à la place de l’Alma », en citant des lieux comme l’avenue Rapp ou la Tour Maubourg. Parmi ses lieux de prédilection figurent le Musée Marmottan Monet et le Parc de Saint‑Cloud, où il aime se ressourcer à proximité de la capitale.

Publicité

Côté privé, l’homme de télévision est marié depuis près de quarante ans à Dominique, d’origine néerlandaise. Le couple a deux filles : Isaure, qui a suivi des voies liées au journalisme et à l’édition, et Victoria, engagée dans une carrière artistique. Isaure intervient notamment comme rédactrice et participe à des comités de lecture pour des maisons d’édition.

Victoria Monfort, actrice et scénariste, a joué dans des productions comme la comédie Babysitting et la série Ici tout commence. Elle s’est installée à Los Angeles avec son mari, l’acteur Hugo Cremaschi, et leur fille Nala, née en 2021. Peu après leur arrivée, la région a été affectée par d’importants incendies de forêt, un épisode qui a suscité l’inquiétude de Nelson Monfort resté en France.

Lors de cette nouvelle étape de sa vie, devenue grand‑père, Nelson Monfort a dit que cette expérience avait modifié sa perspective. « Ça permet de relativiser énormément et de se dire qu’il y a des choses bien plus importantes dans la vie qu’une interview », a‑t‑il confié.