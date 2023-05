Négociation gouvernement-syndicats: Bio Tchané fait le point des acquis de 2022

- Publicité-

La première session ordinaire de l’année 2023 de la commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives s’est tenue mardi 16 Mai 2023. Au cours de cette session, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a dressé le bilan des acquis de 2022.

La première session ordinaire de l’année 2023 de la commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives s’est essentiellement penchée sur le bilan des acquis de l’année 2022. Le point fait par le président de la commission porte sur la revalorisation des salaires des travailleurs dans les secteurs publics et privés par le relèvement de la valeur indiciaire de 3% et l’institution s’un sursalaire au profit des agents de l’Etat fonctionnaires ou agents contractuels de droit public.

Dans son exposé, le ministre Abdoulaye Bio Tchané a également mentionné que le gouvernement a négocié et obtenu ,du patronat le relèvement du SMIG à hauteur de 30%qui est passé de 40.000 FCFA à 52.000 FCFA. Un autre acquis souligné par le ministre d’Etat est l’augmentation de deux mois de salaire aux aspirants aux métiers d’enseignant, l’autorisation de reversement dans les emplois les agents contractuels de droit publics de l’Etat des aspirants au métier d’enseignant ayant une ancienneté de 3 ans au moins et ayant passé avec succès le test d’évaluation.

- Publicité-

Le ministre Abdoulaye Bio Tchané a également évoqué la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus à participé à l’évaluation… « Ces résultat n’ont pas manqué d’impacter positivement les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs et le climat social dans le pays », a souligné le ministre Abdoulaye Bio Tchané dans son point.