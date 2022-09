Ned Nwoko : son ex-femme Laila lui présente ses excuses après leur séparation

Quelques mois après sa séparation d’ avec le milliardaire nigérian Ned Nwoko, Laila a finalement présenté ses excuses à ce dernier, pour avoir quitté le domicile conjugal.

Laila Nwoko, la cinquième femme de l’homme politique et milliardaire nigérian Ned Nwoko s’est séparée de lui afin de se rendre dans son pays, le Maroc. Quelques mois après cette séparation, elle est revenue présenter ses excuses publiques au richissime homme d’affaire.

En effet, elle a publié une photo d’elle, de ses enfants et de Ned sur Instagram, avec en légende : « Ce message est adressé à toute la famille Ned Nwoko. Je me suis rendue compte que j’ai fait des erreurs. Elles n’étaient pas intentionnelles. J’ai trop écouté les mauvais conseils et j’ai décidé de m’excuser auprès de mon mari et des autres membres de la famille. Je veux la paix et le progrès dans la famille. »

Pour rappel, Laila a annoncé son départ de la maison de Ned Nwoko en 2021. « Bonjour, je veux juste dire que personne n’a le droit de parler de mon mariage. S’il vous plaît, arrêtez de parler de la vie des autres. J’ai déjà divorcé de lui et il n’y a rien entre lui et moi. Tous ceux qui me suivent à cause de lui peuvent se désabonner, s’il vous plaît. Merci. Je bloquerai tout commentaire négatif », avait écrit la jeune femme.

Et quelques semaines plus tard, le mari de l’actrice Regina Daniels a également fait une publication dans laquelle, il a révélé les vraies raisons de de leur séparation. A l’en croire, Laila avait abandonné leurs progénitures pour se rendre en boîte de nuit.