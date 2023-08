« Ne risquez pas votre vie en combattant le Niger », l’artiste Wanlov conseille l’armée ghanéenne

- Publicité-

Le chanteur et acteur Wanlov The Kubolor a partagé un conseil à l’armée ghanéenne concernant la crise en cours au Niger.

L’artiste ghanéen d’origine roumaine estime que les forces militaires courent le risque de laisser leur vie si elles s’attaquent à leurs homologues au Niger voisin. Dans une vidéo partagée par Wanlov, il a déclaré que la manipulation par les Européens ne devrait pas être tolérée en poussant les compatriotes noirs les uns contre les autres.

Il a en outre expliqué que les colonisateurs européens exploitent continuellement les personnes de couleur et qu’il n’est donc pas judicieux de se lancer dans la lutte contre leurs compatriotes africains, même si c’est pour une bonne cause.

« Chale, quoi de neuf, c’est Kubolor, je reçois un message pour l’armée du Ghana. Je vous en supplie, ne risquez pas votre vie et allez combattre vos compatriotes noirs au Niger parce que vous vous battrez pour Macron. Le fait de dire que les dirigeants du Niger sont corrompus c’est pour cela que le peuple a décidé de renverser son leader. Et donc aller combattre au Niger serait plutôt encourager un mauvais leadership et une manipulation de la part des blancs« , a-t-il lancé dans un post sur Instagram.

La CEDEAO a clairement indiqué qu’elle utiliserait ses forces militaires en attente pour restaurer la démocratie au Niger après l’échec des moyens diplomatiques. Les analystes de la sécurité et les experts en diplomatie ont déconseillé le recours à la force, avertissant qu’il pourrait se retourner contre lui et aggraver la situation d’insécurité dans la sous-région ouest-africaine.

Le gouvernement du président nigérien, Mohamed Bazoum, a été renversé il y a quelques semaines et il est assigné à résidence depuis, bon nombre de citoyens du pays déclarant leur soutien à la junte militaire.

Pendant ce temps, des rapports indiquent que la junte s’est déclarée prête à des pourparlers avec le bloc régional. Il a également déclaré qu’il poursuivra Mohamed Bazoum pour haute trahison.

