« Ne me comparez plus jamais à Wizkid », May D à ses fans

Le chanteur nigérian May D a tenu à mettre les choses au clair: il refuse toute comparaison avec ses collègues, notamment avec Wizkid.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), l’artiste a affirmé être d’une « race différente », insistant sur son unicité dans l’industrie musicale. « Ne me comparez plus jamais à qui que ce soit dans cette industrie !! Surtout Wiz !! Je suis une race différente ! Bébé de Dieu », a écrit May D.

Cette déclaration intervient après des années de débats sur sa carrière et son influence dans l’Afrobeats. Une carrière marquée par un départ de Square Records. Pour rappel, May D a été signé par Square Records en 2011, label fondé par P-Square. Cependant, en août 2012 , il a été annoncé qu’il ne faisait plus partie de l’écurie.

Selon lui, ce départ a eu un impact considérable sur sa trajectoire, affirmant qu’il était au même niveau que Wizkid et Davido à l’époque. Dans une déclaration précédente, il avait affirmé que Wizkid n’aurait peut-être pas connu un tel succès si lui-même restait sous les projecteurs.

Un avenir toujours en suspens

Malgré un succès notable avec des titres comme « Soundtrack », May D peine à retrouver la gloire de ses débuts. Reste à voir si cette déclaration marquera le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière ou si elle attisera la rivalité avec d’autres artistes de l’Afrobeats.