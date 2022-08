N’Djamena – Lomé: Faure Gnassingbé soutient le dialogue inter-tchadiens

Par la voix de son ministre des Affaires Etrangères, le président Togolais Faure Gnassingbe, a réaffirmé son soutien au dialogue inter-tchadiens.

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey a effectué mercredi 03 juillet, une nouvelle visite de travail au Tchad. A son arrivée à N’djamena, le ministre, porteur d’un message du président Faure Gnassingbé, a été reçu par le président du Conseil militaire de Transition, le Général Mahamat Idriss Deby Itno.

« Le résident de la République, Général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu en audience ce midi, le ministre togolais des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale, Robert Dussey, l’envoyé spécial du Chef de l’Etat Faure Gnassingbé est porteur d’un message », a tweeté mercredi, la présidence tchadienne.

Au menu des échanges, l’évolution des pourparlers de paix sous la médiation qatarie et la signature imminente d’un accord qui devrait permettre aux groupes politico-militaires de participer au dialogue national inclusif, annoncé pour ce mois dans le pays.

A l’issue de son tête-à-tête avec son hôte, Robert Dussey a réitéré l’engagement et la disponibilité de Faure Gnassingbé à soutenir le dialogue inter-tchadiens et à plaider en faveur d’une mobilisation régionale et internationale aux différentes initiatives de stabilisation du Sahel. Ceci, conformément à la stratégie diplomatique du Togo.