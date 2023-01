NCI: tirs à balle réelle entre Yasmine Reda et Aurélie Eliam après le dernier épisode de LFD 

Le torchon brûle actuellement entre Yasmine Reda et Aurélie Eliam. Les deux chroniqueuses de la NCI se tirent dessus sur les réseaux sociaux depuis le dernier épisode de l’émission « Les femmes d’ici ».

Que se passe -t-il entre Yasmine Reda et Aurélie Eliam ? C’est la question que se posent les internautes depuis la diffusion du récent numéro de l’émission « Les femmes d’ici » sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI). Alors qu’elles discutaient autour du thème, « les femmes qui entretiennent les hommes ont gros cœur », les deux chroniqueuses ont eu une prise de bec qui a malheureusement tourné au vinaigre dans les coulisses après la fin de l’émission.

En effet, les deux chroniqueuses ont perdu leur sang-froid à cause de leur avis divergent sur le sujet, au point de se tirer dessus pendant la pause. Dans un post sur sa page Facebook, Yasmine Reda a révélé que sa collègue lui a craché dessus au milieu de cette chaude discussion.

« Je suis venue chercher mon cousin qui cherche femme pour entretenir… Ne partez pas attendez moi à NCI là-bas. Kadhy tu trouves normal qu’Aurelie crache sur moi à la PUB. Est-ce que je me suis déjà énervée comme ça ? J’ai essayé de garder mon sang-froid, mais qui va essuyer crachat-là ? Moi je suis enfant de pauvre. Je n’ai pas les moyens d’entretenir un garçon, je me débrouille, c’est pour ça que je suis chroniqueuse. Je prends salaire. Je ne suis pas en palabre avec elle. J’ai laissé pour moi à Dieu ! Merci », a-t-elle écrit.

Dans la foulée, cette sortie de Yasmine Reda a très vite alimenté une vive polémique sur les réseaux sociaux. Les réactions vont dans tous les sens et chacun y va avec son lot de commentaire. « C’est à cause de tout ce gribouillage les gens ont voulu créer des chaînes pour rivaliser avec la RTI là ? Lol RTI 1 est mieux. Débat il y’en a mais dans tous les sens comme ça et toujours les femmes à la base« , « Tchiaaa on peut faire ça sur un plateau de télé, revoyez votre copie… » peut-on lire dans les commentaires.