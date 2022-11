Nathalie Koah: gravement malade, l’influenceuse camerounaise hospitalisée (photo)

Nathalie Koah est gravement malade et hospitalisée dans une clinique où elle est prise en charge. Les images de son hospitalisation dévoilées sur les réseaux sociaux suscitent des inquiétudes dans les rangs des internautes.

La santé de l’ex compagne de Samuel Eto’o s’est dégradée depuis quelques jours. C’est ce qui explique la disparition de Nathalie Koah des réseaux sociaux alors qu’elle avait pour habitude de partager son quotidien avec ses abonnés.

Les images annonçant son mauvais état de santé ont été publiées sur le réseau social Instagram. Dans sa story, on peut voir clairement Nathalie Koah « étendue sur un lit d’hospitalisation et sous perfusion » comme décrit par abidjanshow.

Alors que les internautes paniquent et insistent pour à en savoir plus, les proches de l’influenceuse se sont montrer rassurants. Selon eux, la santé de Nathalie Koah s’est améliorée ces dernières heures et elle est hors de danger.

Par contre, d’autres lui reproche d’avoir partagé ces images. « Qu’elle se soigne seulement comme nous autres le faisons quand nous sommes malades. 21ème siècle, la maladie est bien où on filme on publie. J’ai hâte de voir le 22ème siècle », a commenté un internaute sur Facebook.